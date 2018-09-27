Daily Sabah: С каждым днём Брексит внушает всё меньше оптимизма

Александр Белов, , 09:38 — REGNUM

Чем ближе приближается судьбоносная дата выхода Великобритании из состава ЕС, тем больше возникает неразрешенных проблем. Всего год назад казалось, что сценарий, при котором Великобритания покинет ЕС «без сделки», просто невозможен, сегодня такой сценарий становится всё более и более вероятным. Переговорщики от ЕС и Великобритании продолжают упорно отстаивать свои позиции, атмосфера переговоров становится всё более гнетущей, пишет Эмре Генен в статье для турецкого издательства Daily Sabah.

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Европейская комиссия решительно придерживается своего руководящего принципа: либо ЕС и Великобритания заключат всеобъемлющую сделку, которая будет охватывать все аспекты сотрудничества, либо вообще не будет никакой сделки. Тем временем Великобритания хочет покинуть ЕС на своих условиях. Столь различные подходы не позволяют обеим сторонам прийти к общему мнению.

Для британского правительства проблема заключается в том, что оно организовало референдум о выходе Великобритании из состава ЕС, не просчитав возможные последствия. Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, чтобы погасить огонь гражданских беспорядков в Консервативной партии (ранее — Тори (партия)), решил спросить граждан Великобритании о том, хотят ли они выхода Великобритании из состава ЕС или нет. Перед референдумом была сделана соответствующая политическая декларация. Все представители Тори, которые выступали против Брексита перед референдумом, в том числе нынешний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, теперь придерживаются «легитимности» принятого на референдуме решения.

Лейбористская партия Великобритании, которая занимала достаточно двусмысленную позицию по Брекситу до референдума, сейчас с ужасом осознала последствия поспешного и непродуманного выхода из состава ЕС. Всё больше Лейбористская партия сдвигается к идее организации второго референдума, в результате которого, возможно, удалось бы сохранить членство Великобритании в ЕС.

Тем не менее электорат Лейбористской партии и сам партийный аппарат, которые не питают особой любви к ЕС, должны будут решить, готовы ли они бороться за членство в ЕС или нет. Лидер партии Джереми Корбин открыто заявил, что начнет кампанию по организации второго референдума только в том случае, если съезд партии выдаст ему такой мандат. Любое промедление лейбористов уменьшает шансы на то, что Великобритании удастся избежать Брексита.

Подорвет ли Брексит ситуацию в Северной Ирландии? Трудно сказать, но ирландцы заявили, что «жесткая граница» между Республикой и Северной Ирландией разрушит мирный процесс. С другой стороны, значительное большинство национального парламента Шотландии отказывается покидать ЕС. Это всего несколько политических проблем, с которыми в настоящий момент сталкивается Великобритания. Страну к тому же ожидают серьезные экономические потрясения, если Лондон не сможет заключить сделку с Европейской комиссией до момента выхода Великобритании из состава ЕС. Даже самые оптимистичные эксперты указывают на то, что Великобританию ждет, мягко говоря, непростой период.

Что если результаты второго референдума покажут, что граждане Великобритании поменяли свое отношение в Брекситу? Евроскептики возопиют, что не существует такого понятия, как национальный суверенитет, что невозможно выбраться из ЕС, даже если граждане той или иной страны хотят выйти из состава Европейского союза.

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Консервативная партия совершила свою самую страшную ошибку, когда запустила процесс Брексита, не просчитав возможные негативные последствия. По европейской интеграции был нанесен серьезный удар. Скорее всего, это приведет к продолжительной вражде между ЕС и Великобританией. В конце концов, европейские страны могут замкнуться в себе, сосредоточившись на своих внутренних интересах, что может привести к укреплению позиций популистских партий и движений.

Процесс по выходу Великобритании из состава ЕС продолжает развиваться. Лейбористская партия стремится подтолкнуть Тори к организации второго референдума, в то время как европейские лидеры продолжают предъявлять свои требования, нагнетая атмосферу напряженности на переговорах. Все, что нам остается делать, это ждать и смотреть, как премьер-министр Великобритании разрешит все эти проблемы. К сожалению, похоже, что с каждым днем растет вероятность выхода Великобритании из ЕС «без сделки», а это связано с множеством опасностей.