Foreign Affairs: США нанесли экономике Ирана меньший ущерб, чем планировали

Максим Исаев, , 10:24 — REGNUM

Иранский риал потерял две трети своей стоимости за последние шесть месяцев. Резкое падение произошло после того, как США официально заявили о своем выходе из ядерного соглашения в мае 2018 года. В Вашингтоне падение риала рассматривают как следствие американских санкций и признак экономического краха, который может привести к падению иранского режима. С одной стороны, Вашингтон переоценивает эффект санкций на иранскую экономику, а с другой — просто делает ошибочные прогнозы, пишет Джавад Салехи-Исфахани в статье для Foreign Affairs.

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Несмотря на то, что действия президента США Дональда Трампа нанесли определенный ущерб иранской экономике, падение риала больше связано с ошибочной политикой Тегерана и структурными недостатками в экономике, чем с политикой США. Валютный рынок Ирана существует в особых условиях, поэтому нельзя приравнивать падение риала на свободном рынке к экономическому краху, который приведет к росту бедности и усилению протестов, которые могут ослабить иранский режим.

После того, как ядерное соглашение вступило в силу в январе 2016 года, представители европейских компаний заполнили пятизвездочные отели Тегерана в поисках инвестиционных возможностей. В течение 2016−17 иранского финансового года (с марта 2016 года по март 2017 года) экономика Ирана выросла на 12,5%, даже несмотря на антиранские санкции со стороны США. Однако когда США вышли из ядерного соглашения, представители западных компаний начали паковать чемоданы. Крупные международные компании готовы пожертвовать иранским рынком ради сохранения доступа к рынкам США. Вследствие этого рост ВВП Ирана замедлился, упал объем производства, но другие сектора остались на прежнем уровне. На общем фоне исключением стал рост экспорта нефти в прошлом квартале, поскольку импортеры иранской нефти торопятся сделать последние поставки нефти до того, как санкции США нанесут удар по иранскому нефтяному сектору в ноябре этого года.

Ряд политических ошибок, допущенных Тегераном, усилил нынешний кризис. Например, иранское правительство приняло решение о сохранении постоянного обменного курса в течение последних шести лет с 2012 по 2018 год. Это привело к 100-процентной переоценке валюты Ирана, нанесло ущерб ненефтяному экспорту и уровню занятости. Иранское правительство допустило вторую ошибку, публично минимизировав негативные последствия американских санкций и их влияние на риал. Заверения Тегерана не убедили иранцев, потерявших свои сбережения в 2012 году, когда за отрицанием правительством негативных экономических последствий последовала 200-процентная девальвация. Граждане Ирана отреагировали на заверения Тегерана тем, что перевели свои риалы в валюту и золото. Кто-то стремился защитить свои сбережения, а кто-то — вывести их из страны.

В апреле 2018 года правительство президента Ирана Хасана Рухани установило стоимость риала на уровне в 42 тыс. за доллар, девальвация составила всего лишь 10%. Иранское правительство также полностью закрыло рынок для иностранной валюты, вынудив торговцев выйти на черный рынок. Это тоже было ошибкой.

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Приведет ли валютный кризис к экономическому коллапсу и росту бедности? Внешние экономические потрясения для развивающихся стран нередки. Обычно они начинаются с валютного кризиса, который затем распространяется на остальную экономику.

Например, в Аргентине и в Турции частные банки накопили крупные долговые обязательства в долларах. После экономического потрясения банкам становится сложнее выплачивать свои долларовые долги. Чтобы предотвратить банкротство банков, правительствам приходится повышать процентные ставки, что приводит к росту инфляции. В Иране имеет место несколько иная ситуация. В отличие от Аргентины и Турции, валютный кризис, как ни странно, может помочь иранской банковской системе. Крупные долги банков обслуживаются в риалах, а инфляция может помочь снизить долговую нагрузку. Пять лет назад иранские банки пострадали от краха цен на недвижимость. Но девальвация вызвала очень быструю инфляцию, которая в 2018 году может превысить 50%, что в свою очередь увеличит стоимость недвижимости и других активов, которыми владеют банки.

В настоящее время в Иране существует три разных обменных курса, поэтому девальвация по-разному сказывается на разных секторах экономики. С апреля 2018 года, когда обменный курс на свободном рынке упал более чем на 60%, индекс потребительских цен увеличился всего на 16%. Следовательно, заявления Вашингтона о резком падении уровня жизни в Иране из-за падения рыночной стоимости риала не соответствуют реальности.

Согласно исследованию Всемирного банка, уровень бедности в Иране в целом остается достаточно низким по международным стандартам и составляет менее 10%. Около восьми миллионов иранцев получают пособия, а около 50 миллионов граждан ежемесячно получают денежные переводы на сумму около $100 для семьи из четырех человек. Программа денежных переводов, созданная в 2010 году бывшим президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом, многое сделала для того, чтобы помочь бедным иранцам и средней группе населения преодолеть кризис в 2012 году. Рухани внес изменения в эту программу, в итоге средний класс оказался без государственной поддержки. Именно средний класс принял участие в протестах, которые в январе 2017 года охватили многие иранские города.

Правительство Ирана отреагировало на ухудшение экономических условий, обусловленное новые антииранскими санкциями США, предложив программы по расширению поддержки бедных слоев населения. Однако иранское правительство до сих пор не может решить одну серьезную проблему: уровень безработицы среди молодежи по-прежнему остается высоким. С другой стороны, более дешевый риал может помочь правительству создать рабочие места, увеличив спрос на ненефтяной экспорт. Однако Тегеран сталкивается с ограничениями в сфере создания новых рабочих мест, поскольку США блокируют доступ Ирана к глобальным банковским операциям. Иран сейчас сильно зависит от ЕС, Китая и России в плане доступа к глобальным рынкам. ЕС, Китай и Россия пытаются сохранить ядерную сделку. Смогут ли они реально поддержать иранскую экономику — это вопрос открытый.

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В 2012 году, когда Иран столкнулся с аналогичным кризисом, иранцы обвинили администрацию Ахмадинежада в некомпетентности и враждебности к Западу. Граждане Ирана надеялись на то, что более умеренная администрация сможет освободить страну от изоляции. Большинство проголосовало за нормализацию отношений с Западом. Теперь, когда граждане Ирана столкнулись с предательством со стороны Запада, высока вероятность того, что они прислушаются к самым радикальным представителям политической элиты, которые говорят об отказе от Запада и движении на Восток.