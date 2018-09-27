Лавров провел встречу с генеральным секретарем ООН

Нью-Йорк, США, , 05:33 — REGNUM В Нью-Йорке на 73-й Генассамблее ООН прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гуттериша, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе встречи Лавров и Гутерриш обсудили вопросы деятельности ООН и международную повестку дня. Основное внимание было уделено ситуации в Сирии и на Украине. Также стороны обсудили практические шаги по работе миротворческих сил и мирного урегулирования кризисных ситуаций.

«Стороны выразили общее мнение, что прогресс в урегулировании кризисов зависит от готовности государств-членов ООН предпринимать консолидированные шаги на основе международного права, целей и принципов устава ООН», — подчеркивает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на заседании Совбеза ООН глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предостерегает западные страны от попыток нанести новые удары по Сирии по надуманным предлогам. По его словам, такие действия подрывают все усилия по мирному урегулированию в Сирии.