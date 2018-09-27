Еще одна женщина обвинила Кавано в домогательствах

Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Уже третья женщина, 55-летняя Джули Светник, высказала обвинения в сексуальных домогательствах в адрес кандидата в члены верховного суда США Бретта Кавано. Об этом сообщил адвокат Джулии Майкл Авенатти.

Советник заявила, что в начале 1980-х годов посещала различные вечеринки, где в числе прочих находился Кавано. Он, по ее словам, часто находился в состоянии алкогольного опьянения и домогался девушек.

Также, согласно ее заявлениям, Кавано неоднократно пытался воспользоваться беспомощным состоянием пьяных девушек и участвовал в групповых изнасилованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в члены Верховного суда США Бретт Кавано уже был обвинен в сексуальном насилии над двумя женщинами: Кристин Блейзи Форд и Деборой Рамирес. 25 сентября представители Белого дома заявили, что готовы выслушать их показания.

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