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Еще одна женщина обвинила Кавано в домогательствах

Политика

Это уже третье обвинение

Еще одна женщина обвинила Кавано в домогательствах
Иллюстрация: U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit
Бретт Кавано

Вашингтон, 27 сентября 2018, 04:56 — REGNUM  Уже третья женщина, 55-летняя Джули Светник, высказала обвинения в сексуальных домогательствах в адрес кандидата в члены верховного суда США Бретта Кавано. Об этом сообщил адвокат Джулии Майкл Авенатти.

Советник заявила, что в начале 1980-х годов посещала различные вечеринки, где в числе прочих находился Кавано. Он, по ее словам, часто находился в состоянии алкогольного опьянения и домогался девушек.

Также, согласно ее заявлениям, Кавано неоднократно пытался воспользоваться беспомощным состоянием пьяных девушек и участвовал в групповых изнасилованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в члены Верховного суда США Бретт Кавано уже был обвинен в сексуальном насилии над двумя женщинами: Кристин Блейзи Форд и Деборой Рамирес. 25 сентября представители Белого дома заявили, что готовы выслушать их показания.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом готов выслушать второго обвинителя кандидата в верховные судьи

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