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Речь Порошенко в ООН усыпила главу МИД Украины

Политика

Климкин уснул во время речи главы Украины

Речь Порошенко в ООН усыпила главу МИД Украины
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Павел Климкин

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 04:41 — REGNUM  Украинский министр иностранных дел Павел Климкин уснул во время речи главы Украины Петра Порошенко на 73-й Генассамблее ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 73-й Генассамблее ООН Порошенко ошибся дверью, ворвавшись в переговорную к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, но не захотел объясниться с российскими СМИ, обозвав их «фейк ньюз».

Кроме того, пользователей интернета позабавило фото украинского президента на фоне американского коллеги Дональда Трампа. Читателям бросилось в глаза, что оба лидера были одеты в одинаковые костюмы.

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