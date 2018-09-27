Речь Порошенко в ООН усыпила главу МИД Украины

Нью-Йорк, США, , 04:41 — REGNUM Украинский министр иностранных дел Павел Климкин уснул во время речи главы Украины Петра Порошенко на 73-й Генассамблее ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 73-й Генассамблее ООН Порошенко ошибся дверью, ворвавшись в переговорную к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, но не захотел объясниться с российскими СМИ, обозвав их «фейк ньюз».

Кроме того, пользователей интернета позабавило фото украинского президента на фоне американского коллеги Дональда Трампа. Читателям бросилось в глаза, что оба лидера были одеты в одинаковые костюмы.

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