Трамп восхитился письмом от Ким Чен Ына

Нью-Йорк, США, , 04:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал «выдающимся» письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, которое было передано Трампу президентом Южной Кореи, сообщает AFP.

«У нас очень хорошие отношения. Он нравится мне, а я — ему», — заявил он.

Трамп отметил, что Ким Чен Ын также выражает готовность работать вместе для денуклеаризации Корейского полуострова. Он также подчеркнул, что США наверняка бы ввязались в войну с КНДР, если бы Трампа не избрали президентом.

Также американский лидер заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с северокорейским лидером, которая должна состояться в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил журналистам, что вторая встреча американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться уже в октябре. Он также отметил, что подготовка к саммиту уже идет.

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