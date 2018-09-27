Москва, Тегеран и Анкара обсудили шаги по конституции Сирии

Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Планы ускорения работы по созданию конституции Сирии обсудили главы МИД России (Сергей Лавров), Ирана (Джавад Зариф) и Турции (Мевлют Чавушоглу) «на полях» 73-й Генассамблеи ООН, сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что главы МИД подтвердили «нацеленность на ускорение усилий по формированию и запуску конституционного комитета в Женеве на основе решений Конгресса сирийского национального диалога и резолюции СБ ООН 2254, что позволит сирийцам самим определить свое будущее».

Напомним, Конгресс национального диалога состоялся в Сочи 29−30 января 2018 гг. при участии 1,4 тыс. представителей различных сирийских и зарубежных политических сил. В нем участвовали международные наблюдатели и представители Москвы, Анкары и Тегерана.

Основным итогом стало решение о формирования полномочного органа для подготовки новой конституции Сирии. Комиссию по разработке сирийской конституции было решено доверить формировать спецпосланнику генсека ООН Стаффану де Мистуре. В состав комиссии должны входить не только представители Дамаска, но и сирийской оппозиции.

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