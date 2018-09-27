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Трамп объяснил, почему во время его выступления смеялись в зале

Политика

Им с Трампом просто было весело

Трамп объяснил, почему во время его выступления смеялись в зале
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 04:07 — REGNUM  Лидеры государств на Генеральной Ассамблее ООН во время выступления президента США Дональда Трампа смеялись не над американским лидером, а вместе с ним. Так прокомментировал это событие Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает Politico.

«Лживые СМИ сказали, что люди смеялись на президентом Трампом. Они не смеялись надо мной. Им было интересно мое выступление. Оно прошло хорошо и люди уважают меня за мои дела», — заявил он.

При этом Трамп подчеркнул, что смеха в зале он не ожидал, но вполне спокойно воспринял такую реакцию.

«Они не смеялись надо мной, они смеялись вместе со мной. Нам было весело», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Генеральная Ассамблея ООН встретила смехом слова американского президента Дональда Трампа о том, что его администрация добилась больше, чем все его предшественники на посту президента США.

Читайте ранее в этом сюжете: Мировые лидеры посмеялись в ООН над словами Трампа о величии

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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