Четверг, 27 Сентября 2018 года
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Трамп назвал страну с политикой «похлеще Ирана»

Политика

Вашингтону не было большего вызова, за исключением...

Трамп назвал страну с политикой «похлеще Ирана»
Цитата из к/ф «36 ступеней Шаолиня». Реж. Лю Чялян. 1978. Гонконг
Китайцы

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 03:43 — REGNUM  Больший вызов чем Тегеран Вашингтону бросает только Пекин, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Оценивая политику Ирана в отношении США, Трамп сказал:

«Думаю, не было большего вызова, за исключением, возможно, Китая».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Трамп обвинил Пекин в попытке вмешательства в готовящиеся в ноябре 2018 г. американские выборы. Обвинения звучат на фоне продолжающейся торговой войны против Пекина, инициированной Вашингтоном.

По поводу Ирана Трамп в очередной раз заявил, что в Тегеране «террористический режим». Вместе с тем Трамп упомянул о Тегеране как об игроке, который, наряду с Москвой, не стал разворачивать эскалацию в Идлибе.

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