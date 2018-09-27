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Трамп ждет от России «хирургически точных» действий в Идлибе

Политика

Вашингтон отметил, что Москва, Тегеран и Дамаск не допустили эскалации

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 03:04 — REGNUM  Ожидание «хирургически точных» действий в сирийской провинции Идлиб выразил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Комментируя свое выступление на заседании Совета Безопасности ООН по нераспространению ядерного оружия, Трамп отметил, что «отдал должное Ирану, России и Сирии за то, что они не сделали», то есть за то, что не усилили военные операции против террористов в Идлибе.

«Надеюсь, теперь они будут хирургически точными», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на заседании СБ ООН Трамп заявил, что Москва и Тегеран «помогают резне», которую «устраивает сирийский режим». Следом он сказал, что Москва и Анкара правильно поступили относительно соглашения по решению проблемы Идлиба:

«Хочу поблагодарить Иран, Россию и Сирию за то, что по моей настоятельной просьбе они приостановили атаку на провинцию Идлиб и ее трехмиллионное население, чтобы добраться до 35 тыс. террористов».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обвинил Россию и Иран в том, что они «помогают резне» в Сирии

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