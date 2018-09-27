Трамп ждет от России «хирургически точных» действий в Идлибе

Нью-Йорк, США, , 03:04 — REGNUM Ожидание «хирургически точных» действий в сирийской провинции Идлиб выразил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Комментируя свое выступление на заседании Совета Безопасности ООН по нераспространению ядерного оружия, Трамп отметил, что «отдал должное Ирану, России и Сирии за то, что они не сделали», то есть за то, что не усилили военные операции против террористов в Идлибе.

«Надеюсь, теперь они будут хирургически точными», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на заседании СБ ООН Трамп заявил, что Москва и Тегеран «помогают резне», которую «устраивает сирийский режим». Следом он сказал, что Москва и Анкара правильно поступили относительно соглашения по решению проблемы Идлиба:

«Хочу поблагодарить Иран, Россию и Сирию за то, что по моей настоятельной просьбе они приостановили атаку на провинцию Идлиб и ее трехмиллионное население, чтобы добраться до 35 тыс. террористов».

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