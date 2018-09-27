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Скотленд-Ярд – о новых «данных» по Боширову: Это не мы

Политика

«Мы не имеем к этому отношения»

Лондон, 27 сентября 2018, 02:43 — REGNUM  Штаб-квартира британской полиции заявила, что не имеет отношения к информации о российском гражданине Руслане Боширове, фигурирующем в так называемом деле Скрипаля, передает «Пятый канал».

Комментируя информацию, появившуюся 26 сентября в издании The Insider, в Скотленд-Ярде заявили:

«Мы не комментируем эту информацию, мы не имеем к ней отношения».

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Напомним, 26 сентября в The Insider появилась публикация о том, что Боширов это полковник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига. Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию очередным отвлекающим вбросом.

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