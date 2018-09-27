Матвиенко – о задержании сотрудника Совфеда в Норвегии: Чистая провокация

Москва, , 02:07 — REGNUM Задержание в Осло российского гражданина Михаила Бочкарева — это провокация, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Это была чистой воды провокация, нет оснований для задержания нашего сотрудника», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что пригласившая Бочкарева европейская структура выглядит некрасиво в этой ситуации. Если эта провокация была спланированной, то это еще и подлость.

Напомним, 21 сентября в Осло задержали сотрудника Совета Федерации, который отвечал за работу сайта, а в Норвегию прилетел на семинар по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации.

В Осло Бочкарева заподозрили в шпионаже и поместили на две недели под домашний арест. Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что «норвежское гостеприимство побило все рекорды».

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