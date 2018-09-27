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Посольство РФ: Лондон сделал всё, чтобы «дело Скрипаля» никогда не раскрыли

Политика

Решение Лондона об отказе Москве принималось на самом высоком политическом уровне

Посольство РФ: Лондон сделал всё, чтобы «дело Скрипаля» никогда не раскрыли
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
«Русский след»

Лондон, 27 сентября 2018, 01:47 — REGNUM  Отказ британского министерства внутренних дел предоставить Москве данные по так называемому делу Скрипаля свидетельствует о том, что Лондон лишает расследование как со своей, так и с российской стороны шансов к завершению, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.

Уточняется, что российское посольство 25 сентября получило ответ британского МВД, в котором учреждение отказывается удовлетворить запросы Генеральной прокуратуры РФ от 29 марта и 17 апреля 2018 г. об оказании правовой помощи в расследовании инцидента в городе Солсбери (Великобритания) в марте 2018 г.

«Такая позиция британских властей не позволяет довести расследование до логического конца ни в рамках британского, ни в рамках российского правового поля», — отметили в посольстве.

В российском ведомстве указали на политическую ангажированность всего этого процесса. Отказ МВД российская сторона квалифицирует как очередное нарушение международно-правовых обязательств Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лондон «самостоятельно расследует» мнимое отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В деле в качестве подозреваемых фигурируют лица, названные Лондоном офицерами российской разведки.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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