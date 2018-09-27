Замдекана юрфака МГУ был освобожден под залог в 40 млн рублей

Москва, , 01:49 — REGNUM Заместителя декана юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимира Степанова-Егиянца освободили под залог в 40 миллионов рублей, сообщает РЕН-ТВ.

В постановлении суда отмечается, что если Степанов-Егиянц не внесет залог на депозитный счет, то будет содержаться под стражей до 20 октября 2018 года.

Напомним, замдекана юрфака МГУ Владимир Степанов-Егиянц является фигурантом уголовного дела по делу о мошенничестве. Ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ — «мошенничество в особо крупном размере».

Другие фигуранты дела находятся под домашним арестом или под стражей. В начале августа Тверской суд Москвы отказался выпускать Степанова-Егиянца под залог в 20 млн рублей.

Согласно материалам уголовного дела, фигуранты подделали документы об отставке директора компании «Автофинанс», которая занимается продажей подержанных автомобилей. После подделки документов, как отмечает следствие, фигуранты похитили из офиса компании сейф с валютой и автомобили со стоянки.