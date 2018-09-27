«Трамп отменил Америку как глобальную империю» — Шахназаров

Москва, , 03:00 — REGNUM США перестали быть глобальной империей и стали национальным государством, заявил 26 сентября кинорежиссер Карен Шахназаров, выступая в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Когда Трамп только пришел, я говорил: Трамп сделает то же самое, что было у нас результатом перестройки. Он американскую империю аннулирует. Не народ и страну, а глобальную империю», — сказал Шахназаров.

По его словам, перемены — симптом кризиса, который есть внутри народа Соединенных Штатов.

«Большая его часть, как мне представляется, не хочет быть империей. Это же груз! Надо везде быть, везде посылать свои войска, тратить огромные деньги. У империи нет союзников. У империи, как у Рима, есть клиенты. И на этой сессии Трамп, фактически, отменил Америку как глобальную империю, объявил ее национальным государством», — полагает кинорежиссер.

Карен Шахназаров разделяет эту позицию, считая ее правильной:

«Мировая империя должна улаживать конфликты, порой даже в ущерб себе, контролировать мир, его обустраивать. По своему усмотрению, но идти при этом на какие-то жертвы. А национальному государству не надо этого. Оно выступает только с точки зрения своих интересов и интересов своих союзников».

Как сообщало ИА REGNUM, на новый тренд Америки, обращение к патриотизму и национальным интересам, обратила внимание и представитель МИД РФ Мария Захарова.