Орешкин заменит Кудрина в Центре стратегических разработок

Москва, , 01:24 — REGNUM Вместо Алексея Кудрина новым главой Центра стратегических разработок (ЦСР) станет глава минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее, 26 сентября, Алексей Кудрин объявил, что оставит пост главы ЦСР в ближайший месяц, но не назвал фамилию своего «преемника». По словам собеседников РБК, Орешкин должен органично вписаться в ЦСР и сделать экспертный центр основным think-tank действующего правительства.

Напомним, Кудрин с 22 мая 2018 года возглавляет Счетную палату РФ, в прошлом — министр финансов (2000—2011 гг.). Когда либеральный экономист Кудрин был назначен главой Счетной палаты, решение было воспринято рядом экспертов как неожиданное.

Руководящая роль в ЦСР и его влияние в руководстве Высшей школы экономики и Институте экономической политики имени Е. Гайдара, как отмечают эксперты, это возможность навязывать властям идеи дальнейшей либерализации экономики и политики, в том числе предложения «любой ценой мириться с Вашингтоном».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа Кудрин заявил, что, в случае принятия закона о повышении пенсионного возраста, ежегодно на рынке труда будет появляться 160 тысяч пенсионеров, а не два миллиона граждан, как опасались некоторые депутаты.

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