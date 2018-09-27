Порошенко и Трамп сфотографировались в одинаковых костюмах

Нью-Йорк, США, , 01:00 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко и американский президент Дональд Трамп сделали совместную фотографию с женами на 73-й Генассамблее ООН в одинаковых костюмах и галстуках. Фотографию опубликовал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем Twitter.

«Даже дресс-код символизирует единство позиций стратегический партнеров», — написал он под фотографией.

Фото вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей, которые начали высмеивать украинского президента.

https://twitter.com/STsegolko/status/1044977430228848640

«Пете остается только фотографироваться. Жалкое ничтожество», — отмечает один из них.

Некоторые пользователи описали фотографию Порошенко как «доярку рядом с королевой». Кто-то назвал Порошенко «жалкой укроподделкой» рядом с «оригиналом» Трампом. А некоторые просто задались вопросом, не является ли американский президент с первой леди США просто фанерной декорацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко на 73-й Генассамблее ООН направлялся на секцию «Действия в поддержку миротворчества», однако перепутал дверь и попал в комнату, где вел переговоры российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Лавров прокомментировал это кратко: «Наверное, с туалетом перепутал».

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