Вдова убитого в Киеве Вороненкова судится с новым мужем

Киев, , 01:07 — REGNUM Судебный иск против нового мужа Далхата Халаева подала бывшая жена экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, пишет «Московский комсмомолец».

Вдова Вороненкова Мария Максакова вышла замуж за Халаева 12 июля в Киеве, подарив ему квартиру на Краснопресненской набережной в российской столице.

После продажи Халаевым собственности Максакова подала на него в суд, требуя признать сделку недействительной. Иск подан не только против Халаева, но и против покупателя квартиры Мурата Мержоева.

Напомним, Вороненков, которого убили в Киеве 23 марта 2017 года, находился в российском федеральном розыске с 15 февраля 2017 года, а с 27 февраля 2017 года — в международном розыске.

После его убийства, которое произошло среди бела дня в центре украинской столицы, власти Украины обвинили в организации преступления Москву. По результатам расследования украинской генпрокуратуры, организатором убийства считается Владимир Тюрин, первый муж Максаковой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Максакова, живущая в Киеве, выступает за версию причастности Москвы к гибели Вороненкова и опасается за свою безопасность.

В начале сентября она благодарила через соцсети украинского президента Петра Порошенко «за предоставленную высокопрофессиональную охрану» и «за искреннее участие» в ее судьбе.

Читайте ранее в этом сюжете: Максакова опасается физической ликвидации