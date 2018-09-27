Рухани не верит, что США навсегда порвали с Ираном

Нью-Йорк, США, , 00:47 — REGNUM Разрыв США с Ираном — временное явление, заявил журналистам иранский президент Хасан Рухани.

По его словам, американцы вынуждены будут вернуться к сотрудничеству по ядерной программе Ирана:

«Однажды, рано или поздно, Соединенные Штаты вернутся».

Что касается Тегерана, то он продолжит выполнять условия ядерной сделки — пока это в его интересах. Теперешняя позиция Вашингтона ошибочна, отметил Рухани.

Напомним, на 73-й Генассамблее ООН продолжился «диалог» Тегерана и Вашингтона по ядерной программе Ирана. Американский президент Дональд Трамп назвал власть в Иране преступной, а Рухани призвал начать налаживать отношения, не выходя из ООН.

Параллельно на проамериканской встрече в Нью-Йорке по Ирану представители команды Трампа обругали Тегеран и пригрозили остальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (в США его называют ядерной сделкой) отказаться от ведения дел с Ираном и прибегнуть к санкциям.

Читайте подробнее: Помпео обозвал власти Ирана «беззаконным режимом»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Трамп заявил, что санкции против Тегерана будут ужесточены. Вашингтон, по его словам, добивается, чтобы «иранский режим изменил свое поведение и никогда не получил атомной бомбы».

Читайте подробнее: Трамп заявил о планах ужесточить санкции против Ирана

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Ирана начал диалог с Вашингтоном с трибуны Генассамблеи ООН