Порошенко в ООН попросил санкций против России из-за Азовского моря

Нью-Йорк, США, , 23:57 — REGNUM Международное сообщество должно жестко ответить на грубые действия России в Азовском море и ввести санкции, заявил 26 сентября президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Украинский президент заявил, что санкции надо дополнить «другими мерами».

«Грубые действия должны быть отвергнуты как незаконные. Они требуют жесткого ответа, в том числе политики санкций и других мер», — сказал Порошенко.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками российского сейнера «Норд» с 10 рыбаками на борту. Из них на данный момент смогли вернуться домой только двое.

После этого инцидента российские пограничники стали производить полный досмотр судов, следующих в украинские порты, в полном соответствии с международным морским правом.

Эти ответные меры власти Украины называют «агрессивными».

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко уведомил генсека ООН о непродлении договора о дружбе с Россией