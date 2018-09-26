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Авиаразведчик НАТО обследовал западные границы России

Политика

Оставаясь в воздушном пространстве Латвии, самолет изучал западные районы Псковской и Ленинградской областей, а также Калининградскую область

Рига, 26 сентября 2018, 23:33 — REGNUM  Натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3A Sentry AWACS 26 сентября несколько часов совершал разведывательный полет возле западных границ России.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговых авиационных интернет-ресурсов.

Из этих данных следует, что самолет AWACS, взлетевший с авиабазы Гайленкирхен на северо-западе ФРГ с бортовым номером LX-N90447 и позывным NATO02 почти два часа на высоте 9,5 тыс. метров курсировал в небе Латвии, обследуя западные части Псковской и Ленинградской областей, а также всю Калининградскую область.

Бортовое оборудование E-3A Sentry AWACS позволяет изучать территорию вероятного противника на глубину свыше 500 км.

Стоит отметить, что этот же самолет был замечен у границ России 10 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, самолеты-разведчики США и НАТО ежедневно курсируют вдоль границ Российской Федерации.

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Обострение отношений России и НАТО
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