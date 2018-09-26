Мадуро «защитит правду Венесуэлы» на Генассамблее ООН

Нью-Йорк, США, , 23:28 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл на Генассамблею ООН, несмотря на опасения служб безопасности страны, 26 сентября передает агентство Reuters.

«Я прибыл в Нью-Йорк, чтобы защищать правду Венесуэлы, чтобы донести голос нашего отечества», — заявил Мадуро на видеозаписи, размещенной в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, поездка Мадуро на Генассамблею ООН была под вопросом из-за опасности покушения. В августе 2018 года на Мадуро уже было совершено покушение при помощи заминированных БПЛА.

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