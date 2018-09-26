Четверг, 27 Сентября 2018 года
00:21:35 МСК

Мадуро «защитит правду Венесуэлы» на Генассамблее ООН

Политика

Поездка президента Венесуэлы была под вопросом из-за опасности покушения

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 23:28 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл на Генассамблею ООН, несмотря на опасения служб безопасности страны, 26 сентября передает агентство Reuters.

«Я прибыл в Нью-Йорк, чтобы защищать правду Венесуэлы, чтобы донести голос нашего отечества», — заявил Мадуро на видеозаписи, размещенной в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, поездка Мадуро на Генассамблею ООН была под вопросом из-за опасности покушения. В августе 2018 года на Мадуро уже было совершено покушение при помощи заминированных БПЛА.

Читайте также: Мадуро отменил поездку на сессию Генассамблеи ООН из-за опасности покушения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить