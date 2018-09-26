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Турция проведёт в Средиземноморье совместные учения с США

Политика

Будут отрабатывать поиск и уничтожение подводной лодки

Турция проведёт в Средиземноморье совместные учения с США
Commander, U.S. Naval Forces

Анкара, 26 сентября 2018, 23:11 — REGNUM  ВМС Турции с 28 сентября по 7 октября будут участвовать в многонациональных военных учениях в восточной части Средиземного моря, сообщает 26 сентября портал Haberler.

В совместных противолодочных учениях Mavi Balina-2018 («Синий кит-2018»), примут участие корабли военно-морских сил США, Алжира, Азербайджана, Бахрейна, Катара, Пакистана, Кувейта, Саудовской Аравии и Румынии. Под единым управлением все они проведут операцию по поиску и уничтожению подводной лодки противника.

ВМС Турции будут представлять четыре фрегата, два корвета, пять подлодок, катера и суда обеспечения, несколько самолетов и вертолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Средиземном море 8 сентября завершились военно-морские маневры ВМФ и ВКС России.

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Военные учения
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