Четверг, 27 Сентября 2018 года
00:24:14 МСК

Делегация Азиатского банка развития прибыла в Узбекистан

Политика

Делегация АБР примет участие в региональной конференции по управлению рисками

Делегация Азиатского банка развития прибыла в Узбекистан
Giorgio Minguzzi
Флаг Узбекистана

Ташкент, 26 сентября 2018, 22:46 — REGNUM  В Узбекистан 26 сентября прибыла делегация Азиатского банка развития (АБР) во главе с вице-президентом этой организации по финансам и управлению рисками Ингрид ван Веес, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель Государственного комитета по инвестициям республики.

В ходе визита делегация встретится с руководством Госкоминвестиции, Национального банка Узбекистана и банка «Ипак Йули» (в банке «Ипак Йули» АБР является одним из мажоритарных акционеров).

Затем делегация АБР примет участие в региональной конференции по управлению рисками кредитования малых и средних предприятий, в городе Самарканде посетит финансируемый АБР проект «Развитие цепочки добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, с 1995 по 2018 год АБР выделил Узбекистану $6,3 млрд для реализации 65 проектов. Банк выделяет средства на жилищное строительство в сельской местности, на развитие инфраструктуры водоснабжения и другие проекты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить