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Опубликовано видео с заблудившимся в ООН Порошенко

Политика

«Наверное, с туалетом перепутал»

Опубликовано видео с заблудившимся в ООН Порошенко
Иллюстрация: (С) ИА REGNUM
Порошенко

Москва, 26 сентября 2018, 22:05 — REGNUM  Кадры с президентом Украины Петром Порошенко, перепутавшим двери на сессии Генассамблеи ООН, опубликованы в интернете.

На них запечатлен короткий разговор Порошенко с журналистом ВГТРК Евгением Поповым.

«Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы — фейк ньюс и распространяете дезинформацию. Удачи вам», — сказал украинский президент. Пытаясь скрыться, он по ошибке оказался в комнате встреч российской делегации.

На инцидент отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Наверное, с туалетом перепутал», — прокомментировал он конфуз Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Украины 25 сентября прибыла в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН.

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