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Китай запретил десантному кораблю ВМС США плановый заход в порт Гонконга

Политика

Причиной такого решения было указано осложнение отношений между странами

Китай запретил десантному кораблю ВМС США плановый заход в порт Гонконга
Sergei Listopad
Гонконг

Пекин, 26 сентября 2018, 21:42 — REGNUM  Китай отказал универсальному авианесущему десантному кораблю «Уосп» (Wasp) ВМС США в праве на плановый заход в Гонконг, сообщает 26 сентября газета South China Morning Post.

По информации издания, такое решение было принято из-за сложностей в отношениях между Пекином и Вашингтоном. При этом консульство США, действующее в одном из районов Гонконга, заявило, что этот запрет не заставит американские военные корабли прекратить заходы в порт Гонконга.

В ответ МИД КНР отметил, что такие разрешения выдаются в каждом конкретном случае.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения Китая и США обострились из-за повышения Вашингтоном тарифов на импорт китайских товаров и введения санкций против Центрального военного совета Китая и его руководителя за закупку вооружений у России.

Ответом Китая был отзыв из США командующего военно-морскими силами КНР Шэнь Цзиньлуна и отмена очередной встречи начальников объединенных штабов вооруженных сил Китая и США.

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Китайско-американские отношения
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