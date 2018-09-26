Контрразведка Латвии: публиковать архивы КГБ опасно

Рига, , 21:41 — REGNUM Бюро по защите Сатверсме (БЗС, контрразведка Латвии) направило письмо парламентской Комиссии по правам человека и общественным делам, в котором предостерегло членов комиссии от публикации архивов бывшего КГБ Латвийской ССР — так называемых мешков ЧК. Об этом сообщает Delfi.lv.

Публикация архивов сыграет на руку «интересам недружественных Латвии стран», а также приведет к «созданию различных рисков и снизит уровень доверия общества к органам безопасности».

«Непрофессиональное использование архивных документов коммунистических спецслужб может привести к результату, когда реальность не отображается, а создается», — пишет БЗС в своем обращении к Сейму.

Контрразведка Латвии также отмечает тот факт, что Латвия, в отличие от соседних Литвы и Эстонии, «на заре восстановления независимости» не приняла закон о люстрации, сегодня начинать этот процесс, по мнению БЗС, является запоздалым решением, так как часть лиц умерли или выехали из страны.

«Начиная процесс люстрации сейчас, будут нарушены гарантированные в Конституции Латвийской Республики права на неприкосновенность частной жизни и личных данных», — отметил БЗС в своем письме.

Как передает Delfi. lv, в целом, оценивает БЗС, публикация архивов КГБ ЛССР в интернете является поступком, соответствующим интересам недружественных Латвии стран.

Напомним, что официальной позицией латвийского правительства является заявление об «оккупации» Латвии Советским Союзом. Следовательно, КГБ должно считаться репрессивным органом на «оккупированной территории».