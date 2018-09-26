Кальюлайд поблагодарила Ватикан за непризнание оккупации Эстонии

Таллин, , 21:30 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече в Таллине с папой Римским Франциском заявила, что свобода веры — именно та непоколебимая скала, на которой держится наша демократия. Она также поблагодарила понтифика за то, что Ватикан никогда не признавал оккупацию Эстонии, сообщает эстонский порталDelfi.

В ходе визита в Таллине у папы Римского состоялись встречи в парламенте, с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, с представителями гражданских обществ и с молодежью в церкви Каарли. В программе визита также было посещение Пиритаского монастыря и публичная проповедь на площади Свободы.

«Ваше Святейшество, рада приветствовать Вас в Эстонии в период, когда мы празднуем столетнюю годовщину образования нашего государства. Наша декларация независимости, провозглашенная 24 февраля 1918 года, дала всем гражданам равные свободы, несмотря на их политические взгляды, национальность или вероисповедание. Свобода веры — именно та непоколебимая скала, на которой держится наша демократия»,— сказала Керсти Кальюлайд в ходе встречи с папой.

Она особо отметила факт того, что Святой престол никогда не признавал насильственную оккупацию Эстонии и никогда не устанавливал здесь апостольскую администратуру по политическим причинам. Президент Эстонии также напомнила слова посетившего Эстонию 25 лет назад папы Иоанна Павла II: «Свободу нужно постоянно завоевывать, ею нельзя просто обладать. Она приходит как дар, но ее сохранение — это борьба».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, папа Римский Франциск завершил своё путешествие по трём странам Прибалтики поздним вечером 25 сентября. Последней страной, которую посетил папа Римский, была Эстония, но ночевать он там не остался, а отправился в Литву.