Владимир Путин пожелал удачи новому врио губернатора Приморья

Москва, , 21:01 — REGNUM Губернатор Сахалина Олег Кожемяко готов возглавить Приморский край. Об этом он заявил во время рабочей встречи, которую с ним провёл президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Кожемяко отметил, что, как уроженец Приморья, внимательно за ним наблюдает. По его словам, у жителей большие ожидания — перемен к лучшему.

«И, видя эту ситуацию, понимая экономическую составляющую, имея определённый опыт работы в субъектах, безусловно, хотелось бы согласовать с Вами, в силу того что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края», — сказал Кожемяко.

Владимир Путин в свою очередь назвал Приморский край ключевой территорией, а также очень перспективной и стратегически важной для России. И дал Кожемяко добро на то, чтобы возглавить этот регион.

«Я не возражаю, пожалуйста. Но только есть одно обстоятельство, которое мы с Вами должны учитывать: месяца через два выборы должны быть…», — сказал президент России.

«Я желаю Вам удачи», — добавил Владимир Путин.

Напомним, прежний врио губернатора Андрей Тарасенко попросился в отставку. Он переходит на другую работу.

Тарасенко был во главе региона с октября 2017 года. На выборах 9 сентября ни один из кандидатов не набрал половины голосов избирателей. Второй тур прошёл 16 сентября, но из-за фальсификаций его результаты признали недействительными. Предстоят новые выборы.

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