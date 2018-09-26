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Экс-глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков назначен заместителем главы Совбеза

Политика

На прежней должности бывший глава республики проработал почти пять лет

Экс-глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков назначен заместителем главы Совбеза
Иллюстрация: Glava.kbr.ru
Юрий Коков

Москва, 26 сентября 2018, 20:51 — REGNUM  Бывший глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков получил новое назначение. Президент РФ Владимир Путин назначил его заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Указ об этом опубликован 26 сентября на сайте Кремля. Он вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, сегодня, 26 сентября, президент РФ назначил временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Владимир Путин объяснил свое решение тем, что бывший глава республики Юрий Коков переведен на работу в Москву. По словам президента, отставка с поста главы Кабардино-Балкарии произошла по личной просьбе Юрия Кокова и «по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера».

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Напомним, Юрий Коков — генерал-полковник полиции. В его послужном списке есть годы работы в должности заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России, первого заместителя начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России.

В 2008 году Коков возглавил вновь образованный Департамент по противодействию экстремизму МВД России. В 2011 году был назначен начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД России. С сентября 2012 года возглавлял Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД.

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