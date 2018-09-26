Росатом и финский Fortum займутся полигоном «Красный Бор» под Петербургом

Хельсинки, , 20:57 — REGNUM Россия и Финляндия совместно будут решать проблему обезвреживания полигона опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом. Партнерами в рекультивации полигона могут стать российская корпорация Росатом и финский энергетический концерн Fortum. Об этом сообщил 26 сентября глава правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля.

«По этому вопросу мы договорились, что мы буквально в ближайшее время приступим к обсуждению формата сотрудничества, в котором могли бы принять участие наши компании», — цитирует ТАСС слова Дмитрия Медведева.

«Этот проект сложный, очень важный для нашей страны. Его рассматривают таковым и в Финляндии», — добавил глава правительства РФ, отдав должное тому, что в Финляндии есть хорошие технологии в области утилизации отходов и приняты самые высокие требования к экологическим стандартам.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко также принимал участие в переговорах в Хельсинки.

«Вопрос рекультивации полигона будет решаться с привлечением к работам ведущих российских и финских компаний. В частности, финский концерн «Фортум» готов заняться рекультивацией полигона, так как по результатам отбора проб финскими специалистами, стало ясно, что эти компетенции по работе с данными опасными веществами у финского концерна есть», — сказал Георгий Полтавченко, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Участники переговоров посетили научно-техническую базу компании Fortum в городе Рийхимяки, где находится производство по переработке опасных отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на полигоне «Красный Бор» сложилась критическая ситуация, требующая принятия немедленных мер.

В Смольном после этого заявили, что территория полигона «Красный Бор» приведена в безаварийное состояние. На обеспечение безопасного содержания полигона выделяются средства из бюджета Санкт-Петербурга. Готовится к реализации проект по обезвреживанию жидких отходов, хранящихся на полигоне. Окончательный вариант ликвидации накопленного на объекте вреда окружающей среде и механизм его реализации пока не выбран. Изучается международный опыт, в частности предложения Финляндии.

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Полигон «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности.

Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.

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