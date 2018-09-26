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Трамп готов поговорить с Путиным об отношениях России и Израиля

Политика

«Когда это будет уместно...»

Вашингтон, 26 сентября 2018, 20:35 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным напряжённость, возникшую в отношениях между Россией и Израилем после катастрофы самолёта Ил-20 в Сирии.

Как отметил глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, он намерен затронуть данную тему в беседе с Владимиром Путиным, «когда это будет уместно».

Ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением ждёт» встречи с российским коллегой. Однако, по его словам, такая встреча пока не согласована Москвой и Вашингтоном.

Напомним, российский самолёт-разведчик Ил-20 был сбит вечером 17 сентября ракетой комплекса С-200 ПВО Сирии во время отражения атаки израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия. На борту находились 15 российских военнослужащих, все они погибли. Минобороны России возложило ответственность за произошедшее на ВВС Израиля.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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