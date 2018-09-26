Путин подписал указ о назначении Кожемяко врио губернатора Приморского края

Ново-Огарево, Московская область, , 20:25 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Кожемяко, который до сегодняшнего дня возглавлял Сахалинскую область, временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Указ опубликован сегодня, 26 сентября, на официальной сайте Кремля.

В указе главы государства сказано, что в связи с заявлением временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко президент постановляет: принять отставку Тарасенко и назначить Кожемяко Олега Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края, приняв его отставку с должности губернатора Сахалинской области по собственному желанию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Кожемяко прибыл в подмосковную резиденцию главы государства в Ново-Огарево, где доложил российскому лидеру о промежуточных итогах своей работы в качестве губернатора Сахалинской области, которую он возглавляет с 13 сентября 2015 года. В ходе разговора с главой государства Кожемяко заявил, что хотел бы баллотироваться в губернаторы Приморского края. Путин поддержал решение Кожемяко.

Напомним, что очередные выборы губернатора Приморского края в этом году завершились скандалом. В первом туре никто из кандидатов победить не смог, а результаты второго тура были отменены из-за грубейших нарушений, которые сейчас расследуются.

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