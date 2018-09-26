«Приморью повезло» — эксперты единодушны в оценке назначения Олега Кожемяко

Москва, , 20:15 — REGNUM Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко назначен временно исполняющий главы Приморского края.

«Опыт Олега Кожемяко абсолютно соответствует этой должности, а он действительно очень опытный управленец. Это очень логичное назначение, — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Отличная история, я рада за Приморье. Олег Кожемяко родом с Дальнего Востока, много лет работал в регионе — в Корякском автономном округе, в Амурской области, на Сахалине, и вот теперь — Приморье. Конечно, для Олега Кожемяко это определенный вызов как для управленца, ему будет нелегко после всего, что произошло в Приморье в последнее время. Но он имеет настоящий дальневосточный характер, и, думаю, он справится», — отметила Анна Федорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Приморского края до недавнего времени являлся Андрей Тарасенко. В этом качестве он находился с октября 2017 года. Но стать полноценным губернатором ему не удалось. На выборах 9 сентября ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов.

Результаты прошедшего 16 сентября второго тура были признаны недействительными. По результатам обработки 97% убедительную победу одерживал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Но затем картина резко поменялась. Организованная ЦИК России проверка выявила фальсификации, и результаты выборов признали недействительными.

В свою очередь профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев расценивает назначение Олега Кожемяко на должность врио главы Приморского края «сугубо позитивно».

«Я знаю Олега Кожемяко лично много лет, доводилось с ним работать. Это человек с настоящим русским, мужским, приморским характером, человек, умеющий добиваться своих целей и, безусловно, их всегда добивавшийся, — рассказал Олег Матвейчев корреспонденту ИА REGNUM — И, кроме этого спортивного характера, который выработан у него с детства, за многие годы накопился огромный опыт управленческой работы в разных регионах, это и Амурская область, и Корякский округ, и Сахалин. У него большой дальневосточный опыт, он умеет разговаривать с дальневосточниками на особом дальневосточном языке. И в этом смысле, конечно, это прекрасная кандидатура для Приморья. Кроме того, он умеет разговаривать не только с дальневосточниками, но и с Москвой, ему это всегда очень хорошо удавалось — разговаривать со столицей на языке своего региона».

«Где бы ни работал Олег Кожемяко, ему всегда сопутствовал успех. Он неизменно добивался хороших экономических показателей. Думаю, Приморью с ним очень повезет и все будет очень хорошо», — подчеркнул Олег Матвейчев.

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