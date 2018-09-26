Министр обороны Узбекистана: «в Центральной Азии неспокойно»

Ташкент, , 20:06 — REGNUM Глава оборонного ведомства Узбекистана Абдусалом Азизов заявил, что обстановка в мире и в центральноазиатском регионе, в частности, вынуждает вооруженные силы Узбекистана находится в постоянной боевой готовности, сообщает местный ресурс Газета.уз.

«Обстановка, складывающая сегодня в мире и в Центральной Азии в частности, рост активности международных террористических группировок обязывает войска находиться в постоянной боевой готовности», говорится в публикации.

Азизов указал, что прошедшие недавно совместные учения войск Узбекистана и Таджикистана, «показали готовность двух соседних государств в любой момент дать отпор противнику».

«Территория у нас одна, поэтому только благодаря дружественным совместным усилиям, взаимодействию воинских подразделений мы сможем противостоять и победить терроризм», — отметил министр.

Напомним, что 18−22 сентября состоялись совместные антитеррористические учения «Боевое содружество-2018» с участием вооруженных сил Узбекистана и Таджикистана, в которых с обеих сторон было задействовано более 600 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники и вертолетов. Учения прошли на полигоне «Чорухдайрон», который расположен в Согдийской области Таджикистана (на границе с Узбекистаном).