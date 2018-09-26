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МИД РФ: «Белые каски» продолжают готовить провокации с «химоружием» в Сирии

Политика

Провокационные действия в Сирии ставят под угрозу перспективу политического урегулирования, заявили в МИД России

МИД РФ: «Белые каски» продолжают готовить провокации с «химоружием» в Сирии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Оскар

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 19:59 — REGNUM  Москва располагает доказательствами того, что члены неправительственной организации «Белые каски» продолжают готовить инсценировки атак с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Об этом 26 сентября сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на встрече по Сирии в ООН.

Российская сторона вновь обращает внимание международного сообщества на необходимость прекращения опасных провокаций в Сирии, заявил Вершинин. Он подчеркнул, что подобные действия ставят под угрозу перспективы политического урегулирования в регионе.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров сегодня в ходе заседания Совета Безопасности ООН предостерёг западные страны от нанесения новых ударов по Сирии «под очередным инсценированным предлогом».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров в ООН предостерёг Запад от новых ударов по Сирии

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