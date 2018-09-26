МИД РФ: «Белые каски» продолжают готовить провокации с «химоружием» в Сирии

Нью-Йорк, США, , 19:59 — REGNUM Москва располагает доказательствами того, что члены неправительственной организации «Белые каски» продолжают готовить инсценировки атак с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Об этом 26 сентября сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на встрече по Сирии в ООН.

Российская сторона вновь обращает внимание международного сообщества на необходимость прекращения опасных провокаций в Сирии, заявил Вершинин. Он подчеркнул, что подобные действия ставят под угрозу перспективы политического урегулирования в регионе.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров сегодня в ходе заседания Совета Безопасности ООН предостерёг западные страны от нанесения новых ударов по Сирии «под очередным инсценированным предлогом».

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