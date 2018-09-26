Латвия, русские и Маккейн: национализм, коллаборационизм и цинизм

Владимир Линдерман, , 19:45 — REGNUM

27 сентября в Рижской думе рассмотрят вопрос о присвоении одной из улиц города имени покойного американского сенатора Джона Маккейна. Предложение о переименовании внес депутат Янис Борданс, в прошлом министр юстиции от неонацистского «Национального объединения», ныне — один из лидеров «Новой консервативной партии».

«Маккейн был американским государственным деятелем, политиком и героем войны, он неоднократно выражал поддержку балтийским странам, и его бескорыстный вклад в безопасность Латвии трудно переоценить», — мотивировал свое предложение депутат.

Это высказывание — правда, но не вся правда. Борданс не упомянул о том, что последние несколько лет Маккейн выступал политическим покровителем мэра Риги и лидера партии «Согласие» Нила Ушакова.

В августе 2015 года Маккейн посетил Латвию в связи с открытием в Риге Центра стратегических коммуникаций НАТО. В своем выступлении сенатор, как и положено «ястребу», обвинил Россию в пропаганде и дезинформации, и завершил свое выступление на пафосной ноте: «Этот центр поможет распространить правду, а правда всегда побеждает».

Однако мое внимание привлекла не дежурная антироссийская риторика, а как бы вскользь оброненная фраза о русских жителях Латвии. Маккейн сказал, что местные русские не представляют угрозы и не надо неразумными действиями толкать их в объятия Кремля. Переводя на язык политики: «Согласие» ведет себя хорошо, пора наконец включить его в правительство.

Согласно записям Ушакова в социальных сетях, его знакомство с сенатором состоялось год спустя, в декабре 2016 года, когда Маккейн во главе американской делегации вновь посетил Латвию. Тогда же была достигнута договоренность о поездке лидера «Согласия» в США. В апреле 2017 года состоялась встреча Маккейна и Ушакова в Вашингтоне. От нее остались несколько фотографий, на которых пожилой политик напутствует молодого, и пост Ушакова в Facebook:

«Замечательная встреча с сенатором Джоном Маккейном, уже вторая за последние полгода, сначала в Риге, сейчас в Вашингтоне. Обсудили самые разные вопросы — о ситуации в Латвии, о русскоязычном меньшинстве, о стабильности в Европе, о роли социальных сетей в жизни современных политиков, а заодно и об использовании сразу нескольких языков в общении с избирателями в социальных сетях», — зафиксировал Ушаков.

Вероятно, Ушаков попросил сенатора поддержать его на предстоящих выборах в Сейм. Маккейн отнесся к просьбе благосклонно и дал нужные рекомендации и указания. В декабре 2017 года бывший сотрудник госдепартамента и совета национальной безопасности США, ныне эксперт исследовательского центра Atlantic Council Дэвид Меркел организовал от имени Ушакова ужин в вашингтонском ресторане Mirabelle и познакомил его с успешным пиарщиком Кристианом Ферри, который в свое время консультировал Маккейна.

В том, что Ферри — человек из ближнего круга Маккейна, можно убедиться, заглянув на его профиль в Twitter: совместное фото с сенатором и многочисленные посты о связывающих их деловых отношениях.

Между Кристианом Ферри и «Согласием» был заключен договор о предоставлении консультаций. Договор, по словам Ферри, предусматривает помощь в принятии стратегических решений, разработку политических месседжей и исследование общественного мнения. Проще говоря — оказание пиар-услуг.

Строго говоря, нет ничего экстраординарного в том, что одна из латвийских партий пользуется услугами американских политтехнологов, связанных с правящими кругами США. Только вот «Согласие» — не «одна из». Это партия, за которую массово голосуют русские граждане Латвии. И, судя по опросам, снова намерены проголосовать на предстоящих 6 октября выборах в Сейм. Партия, которую российские СМИ, вопреки очевидным фактам, упрямо продолжают называть «пророссийской».

Уверен, большинство избирателей «Согласия» было бы в шоке, узнай они о столь тесном сотрудничестве их кумира с американцами. Всё-таки антиамериканские настроения в русском сообществе Латвии очень сильны. А тут еще и Маккейн с его репутацией ярого русофоба.

Но подконтрольные «Согласию» русскоязычные СМИ об этом помалкивают. В международных рейтингах Латвию относят к странам с высоким индексом свободы СМИ. Очень странная свобода, когда лидер крупной партии совершает действия, весьма подозрительные в глазах его электората, и не находится ни одного любопытного журналиста, который бы задал ему неудобные вопросы.

Для успеха на выборах никакие американские пиарщики Ушакову не нужны. Он и сам себе вполне успешный политтехнолог. Ему нужно другое: чтобы американцы наконец поняли, что никакой он не «кремлевский», а — свой, «буржуинский». И чтобы из Вашингтона наконец надавили на латышские партии, заставив их войти в коалицию с «Согласием».

Всё делается ради вхождения во власть: и признание Крыма украинским, и отказ от борьбы против латышизации школ, и глухое молчание по поводу преследования русских активистов. Сотрудничество с людьми из окружения Маккейна — из того же ряда.

Только вот сомневаюсь, что этот беспредельный цинизм будет вознагражден. Зачем большинству делиться властью с меньшинством, если можно не делиться?