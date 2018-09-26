Отставка с отсрочкой: почему ушел астраханский губернатор

Астрахань, , 19:43 — REGNUM Причинами отставки губернатора Астраханской области Александра Жилкина могли стать бюджетные проблемы региона, внутриэлитные конфликты и большая вероятность проигрыша на выборах главы области в 2019 году. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил политолог Андрей Серенко. При этом, по мнению эксперта, эта отставка должна была произойти еще в 2015 году — по личному желанию губернатора.

«Еще около трех лет назад появилась информация, что Александр Жилкин написал заявление об отставке и передал президенту. Причина того, что отставка не было принята, — выборы в Госдуму и выборы президента. Задача губернатора была в том, чтобы эти выборы провести, потому что замены, человека, который смог бы организовать эти выборы, не было. Поэтому эта отложенная отставка, которая, на самом деле, произошла еще в 2015 году, — сказал политолог. — Вторая причина — проблемы с бюджетом региона. Астраханская область, начиная с 2015 года, находится в предбанкротном состоянии. Это связано с тем, что крупные компании — «Лукойл» и «Газпром», вывели свои офисы и перестали платить налоги в региональный бюджет».

По мнению Андрея Серенко, из второй причины плавно вытекает третья: из-за нехватки денег начались конфликты элит и склоки между различными группами влияния, в том числе, обострились конфликты между различными этническими группами влияния.

«Все это в комплексе привело к тому, что обострилась внутриэлитная конкуренция, которая перестала быть управляемой. Губернатор уже не выступал в роли арбитра, а был одной из сторон. Москве это тоже не очень нравилось, потому что одно из требований к губернаторам сегодня — управляемость и стабильность на территории», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Третья причина отставки заключается, по мнению Андрея Серенко, в том, что в Астраханской области есть сильный оппозиционный лидер — депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, который вполне мог бы составить конкуренцию губернатору на выборах в 2019 году.

«На мой взгляд, велика вероятность того, что в Астрахани мог повториться приморский сценарий, когда сильный лидер оппозиции, пользуясь слабостью губернатора, мог бы выиграть выборы. Вероятность проигрыша Жилкина была очень высока. Совокупность этих факторов привела к тому, что на место губернатора назначен человек-варяг, чего в Астраханской области никогда не было», — сказал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что об отставке Александра Жилкина стало известно 26 сентября. В этот же день президент Владимир Путин назначил на должность врио губернатора Сергея Морозова, который до этого работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России.

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