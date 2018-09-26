Глава МИД Венгрии: Порошенко разжигает на Украине ненависть к венграм

Нью-Йорк, США, , 19:43 — REGNUM Действующий президент Украины Пётр Порошенко поощряет разжигание ненависти к венграм в своей стране, заявил 26 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным на полях Генассамблеи ООН.

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Венгрии.

«Министр сказал, что, по его мнению, пока Украину возглавляет нынешний президент, разжигание ненависти по отношению к венграм … не прекратится», — указано в сообщении венгерского МИД.

По мнению Сийярто, Порошенко надеется таким образом поднять свой крайне низкий рейтинг. Он добавил, что в случае высылки венгерского консула из Берегово Венгрия ответит зеркальными мерами.

Кроме того, глава МИД Венгрии подчеркнул, что выдача венгерских паспортов жителям украинского Закарпатья не нарушает норм международного и венгерского законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Климкин заявил о намерении выслать венгерского консула из Берегово за выдачу венгерских паспортов жителям Закарпатья.

Читайте ранее в этом сюжете: Климкин: Киев вышлет консула Венгрии, если его не отзовут