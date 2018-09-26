Лавров в ООН предостерёг Запад от новых ударов по Сирии

Нью-Йорк, США, , 19:36 — REGNUM Россия предостерегает западные страны от нанесения новых ударов по Сирии по «под очередным инсценированным предлогом». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая 26 сентября на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

По его словам, подобные действия станут грубым нарушением Устава ООН, а также подорвут усилия по продвижению политического урегулирования в Сирии.

Российский министр подчеркнул, что правительство Сирии ликвидировало весь свой арсенал химического оружия в соответствии с российско-американской договорённостью от 2013 года, закрепленной в соответствующей резолюции СБ ООН и решениях Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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