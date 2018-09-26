Минтранс согласен с предложением «Единой России» о региональных дорогах

Москва, , 19:18 — REGNUM Министерство транспорта РФ поддержало предложение партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги» и намерено увеличить размер федерального финансирования содержания региональных дорог почти в два раза. С таким заявлением выступил федеральный координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Сергей Бидонько, комментируя итоги заседания профильного комитета, посвященного обсуждению проекта федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов с участием первого заместителем главы Министерства транспорта Иннокентия Алафинова.

«Ранее мы направили в Правительство предложение расширить государственный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» и включить в него дороги регионального значения. И сегодня на заседании комитета Минтранс подтвердил намерение продолжить реализацию данного направления в 38 агломерациях и добавить в проект еще 48 агломераций с меньшим количеством жителей», — заявил Сергей Бидонько.

По его словам, согласно ранее направленным предложениям партийного проекта, в 2019 году федеральное финансирование на содержание региональных дорог необходимо увеличить до 30%. В настоящее время деньги на эту статью расходов выделяются из бюджетов субъектов РФ, а доля федерального бюджета в рамках правительственных программ доходит до 17% от необходимого объема средств.

«При выборе дорог, которые будут отремонтированы в рамках программы, муниципалитеты учитывают различные критерии, такие как состояние полотна, интенсивность движения и другие. Таким образом, теперь действие приоритетного государственного проекта может охватить 86 городских поселений, в которых проживает более половины населения страны», — заключил координатор партпроекта.

Отметим, на национальный проект «Безопасные и качественные дороги» Правительство РФ согласовало Минтрансу выделение 1 трлн 450 млрд рублей. К этой сумме будет добавлено не менее 750−800 млрд рублей региональных средств. Всего же за шесть лет на транспортную инфраструктуру будет выделено более 6 трлн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 — 2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.