Руководителем Кабардино-Балкарии назначен сын бывшего президента республики

Нальчик, , 19:11 — REGNUM Назначенный врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков является сыном бывшего руководителя республики Валерия Кокова, который трижды избирался президентом Кабардино-Балкарии, начиная с 5 января 1992 года. Ему удалось устранить серьёзный политический конфликт в республике, связанный с намерением съезда балкарского народа в 1996 году создать суверенную Республику Балкария в составе России.

Валерий Коков, по словам президента РФ Владимира Путина, был «эффективным руководителем и очень надежным товарищем», о котором сохранилась «очень добрая, хорошая память».

Объявляя о назначении врио главы Кабардино-Балкарии его сына, Казбека Кокова, Путин подчеркнул, что республика является для него родной, он сам работал там в разных качествах, в том числе заместителем министра, депутатом парламента. Президент напомнил также, что Казбек Коков на протяжении многих лет работает в администрации главы государства. Предложение возглавить республику Коков встретил с благодарностью за оказанное доверие.

Биография:

Казбеку Кокову 45 лет, он уроженец селения Лескен Урванского района Кабардино-Балкарии. По образованию агроном, окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт. Работал с 1995 года заместителем генерального директора по коммерческим и общим вопросам ОАО «Халвичный завод «Нальчикский», с 2002 года — генеральным директором ОАО «Каббалкресурсы». С 2003 по 2007 годы Коков был депутатом Совета местного самоуправления города Нальчика.

Весной 2009 года был избран депутатом парламента Кабардино-Балкарии. В декабре 2010 года был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия республики. В апреле 2013 года Казбек Коков был назначен на работу в Администрацию президента РФ советником регионального блока управления по внутренней политике. На своем посту он курировал Северный Кавказ.

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