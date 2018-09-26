Террористы атаковали военный конвой в Буркина-Фасо

Уагадугу, , 19:09 — REGNUM Число жертв подрыва военного конвоя в Буркина-Фасо увеличилось до 11 человек — ещё восемь солдат, находившиеся в госпитале после нападения, погибли, 26 сентября передает агентство Associated Press.

Нападение против военных было совершено в воскресенье 23 сентября между Барабалом и Джибо. Президент Мали Рок Марк Кристиан Каборе осудил нападение и пообещал жесткий ответ террористам.

Радикальные исламисты совершают нападения на военных и гражданских в Буркина-Фасо регулярно. Наиболее громким терактом последнего времени стало нападение боевиков на генштаб Мали и посольство Франции в Бамако в марте 2018 года.

Читайте также: «Это были террористы» — МИД Франции раскрыл подробности атаки на посольство