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Трамп обвинил Россию и Иран в том, что они «помогают резне» в Сирии

Политика

Одновременно выразив благодарность за решение Москвы и Анкары по Идлибу

Трамп обвинил Россию и Иран в том, что они «помогают резне» в Сирии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Миротворец

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 18:56 — REGNUM  Россия и Иран «помогают резне» в Сирии, заявил 26 сентября президент США Дональд Трамп на заседании Совбеза ООН по нераспространению ядерного оружия.

«Россия и Иран помогают резне, которую устраивает сирийский режим», — сказал Дональд Трамп и тут же выразил свою благодарность Москве и Анкаре за соглашение о методах решения проблемы Идлиба.

По его словам, Россия, Турция и Сирия осуществили «значительное замедление» наступления на боевиков, скопившихся в зоне «Идлиб».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Сирии продолжают действовать военные контингенты США, зашедшие туда без разрешения правительства САР и без мандата ООН.

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