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Граждане Италии ценят Путина за харизму и традиционализм

Политика

Президент России сохраняет третье место в списке самых популярных в Италии иностранных лидеров

Граждане Италии ценят Путина за харизму и традиционализм
Дарья Драй © ИА REGNUM
Владимир Путин

Рим, 26 сентября 2018, 18:49 — REGNUM  Владимир Путин сохраняет третье место в списке самых популярных в Италии иностранных политиков, сообщает Affari Italiani в среду, 26 августа, со ссылкой на данные социологических опросов.

Деятельность президента России поддерживают 44% граждан Италии. Как отмечают социологи, Путина ценят прежде всего за «последовательность, харизму, способность выполнять свои обещания», а также за приверженность традиционным ценностям.

Первые два места в списке самых популярных иностранных политиков занимают канцлер Германии Ангела Меркель (63%) и премьер-министр Испании Педро Санчес (49%).

Деятельностью номинального главы итальянского государства президента Серджо Маттареллы довольны 63% итальянцев, деятельностью премьер-министра Джузеппе Конте — 56%. При этом рейтинг поддержки правительства в целом выше — 61,4%.

Среди итальянских политических партий наиболее высокие рейтинги у обеих правящих партий — «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо (31,5%) и «Лиги» Маттео Сальвини (29,9%).

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