В ЛНР заявили об обнаружении американской станции радиоразведки в Донбассе

Луганск, , 18:41 — REGNUM Радиолокационная станция артиллерийской разведки производства США обнаружена у линии соприкосновения в Донбассе на территории, подконтрольной Вооружённым силам Украины. Об этом сообщил 26 сентября представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В населённом пункте Попасная, в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ, отмечена работа радиолокационной станции артиллерийской разведки AN/TPQ-48», — приводит его слова РИА Новости.

Согласно данным Народной милиции ЛНР, станция выдаёт данные для миномётных расчётов ВСУ, которые ведут обстрелы жилых районов республики, отметил Марочко.

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Как передавало ИА REGNUM, накануне в ЛНР заявили о переброске Украиной в населённый пункт Рубежное целой колонны новой военной техники, которая после разгрузки направилась в Золотое к 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Отмечалось, что к линии соприкосновения прибыли шесть 100-миллиметровых МТ-12 «Рапира», шесть 122-миллиметровых гаубиц Д-30, четыре МТЛБ, а также около двадцати грузовиков.

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