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Боевики атаковали общину таурегов в Мали

Политика

С начала года в районе Менака от нападений боевиков погибли более 100 мирных жителей

Бамако, 26 сентября 2018, 18:54 — REGNUM  Вооруженные боевики атаковали общину туарегов Ибогиталин на границе Мали и Нигера, 26 сентября передает агентство Associated Press.

По словам представителя самообороны туарегов Муссы Аг Ахаратумане, в результате нападения в районе Менака погибли 12 гражданских лиц. С начала года в районе от нападений боевиков уже погибли более 100 мирных жителей.

Напомним, в Мали много лет продолжается гражданский конфликт между туарегами, многочисленными племенными группами и радикальными исламистами.

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