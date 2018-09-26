Корбин пообещал признать Палестину, если станет премьер-министром Британии

Лондон, , 18:33 — REGNUM Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что Соединенное королевство признает Государство Палестина в том случае, если он станет британским премьер-министром. Соотвествующее заявление он сделал сегодня, 26 сентября, на ежегодной партийной конференции лебористов в Ливерпуле.

«Мы поддерживаем политику существования двух государств… И чтобы сделать эту политику реальностью, мы признаем Палестинское государство сразу же, как только сформируем кабинет министров», — сказал Корбин.

Он подчеркнул, что Лейбористская партия едина в осуждении расстрела израильскими силами сотен безоружных демонстрантов в Газе. Политика Израиля в отношении Палестины является преступной, сказал Корбин.

Напомним, что консервативный кабинет Терезы Мэй вновь зашатался после того, как переговоры о выходе Великобритании из Европейского союза вновь зашли в тупик. Если решение не будет найдено, то кабинет Мэй, скорее всего, вынужден будет уйти в отставку, и в Великобритании пройдут очередные досрочные парламентские выборы.