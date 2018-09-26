Власть Украины комментирует решение Синода УПЦ МП: документ

Киев, , 18:26 — REGNUM Министерство культуры Украины как специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной политики в сфере религиозных отношений, с удивлением и категорическим неприятием относится к отдельным постановлениям, которые были приняты в ходе заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским патриархатом), которое состоялось 25 сентября 2018.

В первую очередь такую реакцию вызывают решения, с которыми можно познакомиться в Журнале № 17 и которые касаются назначения Вселенским Константинопольским патриархатом своих представителей-экзархов на Украину, которые должны способствовать диалогу между различными православными юрисдикциями, стремящихся объединиться в Единой поместной православной церкви.

Константинопольская церковь является Церковью-матерью для всех христиан Украины, поскольку именно оттуда 1030 лет назад пришла Христова вера.

В этом контексте категоричные, нетолерантные и такие, что противоречат украинским традициям уважительного диалога между Церквами, заявления Синода УПЦ (в единстве с МП) выглядят попыткой искусственного разжигания конфликта — вместо мирного общения — и попустительством отчаянным попыткам российского агрессора помешать свободному строительству Единой поместной православной церкви на Украине.

Ни украинское законодательство, ни традиции межцерковных отношений на Украине не предусматривают права органов одной Церкви диктовать свою волю другой Церкви или ее представителям.

Министерство культуры Украины обращает внимание членов Синода Украинской православной церкви, находящейся в единстве с Московским патриархатом, на недопустимость попыток препятствования деятельности представителей других Церквей, и в частности экзархов Вселенского патриархата, в рамках правового поля Украины, а также настойчиво предостерегает от использования языка ненависти, вражды и воспроизведения на Украине позиций, исповедуемых российским агрессором.

На Украине всегда будет действовать европейский принцип межрелигиозных отношений, основанный на принципах религиозного плюрализма. Никто и ни при каких обстоятельствах не имеет права в открытом обществе диктовать свою волю другим структурам или религиозным организациям, тем более агрессивно относиться к деятельности представителей Вселенского Константинопольского патриархата — Церкви, из рук и с благословения первоиерархов которой появились и Киевская митрополия, и ее позднейшее ответвление, ныне известное как Русская православная церковь.

Источник: Заява Міністерства культури України щодо рішень Синоду УПЦ МП від 25 вересня у справі призначення Вселенським Константинопольським Патріархатом своїх екзархів в Україні