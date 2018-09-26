Экс-министр финансов Литвы отклоняет обвинения против президента

Вильнюс, , 18:23 — REGNUM Экс-министр финансов Литвы, депутат Сейма от фракции партии «Союз отечества» — Христианские демократы Литвы, а также вероятный кандидат от консерваторов на пост президента Литвы Ингрида Шимоните сегодня, 26 сентября, категорически отклонила выдвинутые президенту Литвы Дале Грибаускайте обвинения в незаконном обогащении во время кризиса в 2008—2009 годах.

Ранее Маргарита Старкявичюте, которая в 2004—2009 годах работала в Европарламенте и курировала финансовые вопросы стран ЕС, засвидетельствовала, что Литве предлагалась дешёвая кредитная линия, но Литва брала займы за высокие проценты на международных рынках. Тем временем Грибаускайте скупала гособлигации, которые в итоге ей принесли огромную прибыль.

Шимоните заявила, что Литва никаким образом не могла соответствовать критериям для открытия дешёвой кредитной линии МВФ, именно из-за этого власти одалживали на международных рынках. Однако приведённые Шимоните критерии уже вызвали волну дискуссий в социальных сетях, поскольку их можно трактовать по-разному, но самое главное — власти даже не пытались уговорить МВФ открыть дешёвую кредитную линию и убедить, что страна соответствует необходимым критериям. А значит, в дешёвых кредитах просто не были заинтересованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Старкявичюте сегодня обвинила Грибаускайте, что она разбогатела незаконным образом во время финансового кризиса 2008−2009 годов, Литва умышленно одалживала деньги на международных рынках под высокие проценты, не пользуясь возможностью дешёвых кредитов, последствия кризиса для Литвы были тяжелейшими из-за действий властей, а страну в финансовый хаос, от которого экономика до сих пор не пришла в себя, ввергла лично президент Литвы Даля Грибаускайте, которая напрямую управляла на тот момент министром финансов Ингридой Шимоните.

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